BBC vesti na srpskom

Ukrajinski oligarh i njegova porodica povređeni u eksploziji u Monaku: mediji

Eksploziju je izazvala naprava u kojoj su po svoj prilici bile strelice za samostrel i municija za vazdušne puške, kažu zvaničnici Monaka.

BBC News pre 58 minuta  |  Jaroslav Lukiv; Tabi Vilson
oštećeni prozori na stambenoj zgradi
Reuters
Vlasti u Monaku su saopštile da je u zgradi bila postavljena bomba

Ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev i dvoje članova njegove porodice teško su povređeni pošto je u stambenoj zgradi u Kneževini Monaku aktivirana eksplozivna naprava, preneli su francuski i ukrajinski mediji.

Jermolajev i njegova partnerka su u kritičnom stanju, a povređen je i njihov 13-godišnji sin, navodi se u medijskim izveštajima.

Troje povređenih odvezeni su u bolnicu u Nici u Francuskoj, kažu zvaničnici.

Jermolajev se bavi nekretninama i napustio je Ukrajinu pre nekoliko godina, a od decembra 2023. godine je pod ukrajinskim sankcijama.

Eksplozija se desila malo pre devet uveče po lokalnom vremenu u ulici Révérend Père Louis Frolla blizu granice sa Francuskom.

Vlada kneževine saopštila je da je aktivirana eksplozivna naprava.

Izgleda da su u njoj bili strele za samostrel i municija za vazdušne puške, rekao je ministar Kristof Mirman.

Radi se o „namernoj eksploziji" i policijska istraga je u toku, dodao je.

policija na mestu eksplozije u Monaku
AFP via Getty Images
Eksplozija se desila u blizini granice sa Francuskom

Na snimcima sa nadzornih kamera vidi se kako muškarac ostavlja ranac u hodniku zgrade neposredno pre eksplozije, preneo je list Figaro.

Sistem video nadzora pokazao je da se osumnjičeni potom pešice uputio ka Francuskoj, saopštile su vlasti.

„Koliko znam, ovo je prvi put u istoriji da se desilo ovako nešto", rekao je Mirman.

Alber Drugi, princ od Monaka i šef države, opisao je incident kao „gnusan zločin" i „šok za celu zajednicu Monaka".

monako, eksplozija u monaku
REUTERS/Manon Cruz
Posledice eksplozije u stambenoj zgradi u Monaku

Ko je Vadim Jermolajev?

Vadim Jermolajev je biznismen, rođen u Dnjepru, nekada među 100 najbogatijih ljudi u Ukrajini.

Godinama ima državljanstvo Kipra, piše Monako lajf (Monaco Life).

Vlasnik je holdinga Alef, koji posluje sa nekretninama, u građevinskoj industriji, i energetici.

Jermolajev je oženjen i otac četvero dece.

Izjavio je da je odlučio da uzme kiparsko državljanstvo zbog veće međunarodne pravne zaštite, ističući da ukrajinsko pravosuđe i poreski sistem smatra nedovoljno pouzdanim.

Tokom rata sa Rusijom, njegovo ime se našlo se u medijskim izveštajima o uticajnim krajincima koji su zemlju napustili od početka ruske invazije.

Pre tri godine, ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski odobrio je odluku Savetaza nacionalnu sigurnost i odbranu o uvođenju sankcija protiv Jermolajeva.

Jermolajev je potom odbacivao optužbe o povezanosti sa Rusijom i najavio tužbe protiv medija koji su takve informacije objavljivali.

Njegov holding Alef razvija neke od najvećih građevinskih projekata u Dnjepru, među kojima su trgovački centri MOST-city i Kaskad Plaza, poslovni centar Bosfor i kompleks Brama, čiji bi toranj od 54 sprata trebalo da postane najviša stambena zgrada u Ukrajini.

Motiv napada u Monaku se istražuje i nije poznato da li je upravo Jermolajev bio glavna meta eksplozije.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 06.30.2026)

BBC News
Razorni zemljotresi u Venecueli: Najmanje 1.700 mrtvih, priče o čudesnim preživljavanjima

Razorni zemljotresi u Venecueli: Najmanje 1.700 mrtvih, priče o čudesnim preživljavanjima

BBC News pre 1 sat
Nemačka i Holandija idu kući, Brazil se provukao

Nemačka i Holandija idu kući, Brazil se provukao

BBC News pre 2 sata
Vrhunac toplotnog talasa u Srbiji - rashlađivanje u fotografijama

Vrhunac toplotnog talasa u Srbiji - rashlađivanje u fotografijama

BBC News pre 38 minuta
Besni Venecuelanci optužuju vlast za nemar i apatiju posle zemljotresa

Besni Venecuelanci optužuju vlast za nemar i apatiju posle zemljotresa

BBC News pre 1 sat
Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026: Raspored utakmica i rezultati

Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026: Raspored utakmica i rezultati

BBC News pre 3 sata
BBC News

Povezane vesti »

Eksplozija paketa bombe u Monaku: Povređen ukrajinski oligarh i još dve osobe

Eksplozija paketa bombe u Monaku: Povređen ukrajinski oligarh i još dve osobe

Danas pre 1 sat
Ukrajinski oligarh i njegova porodica povređeni u eksploziji u Monaku: mediji

Ukrajinski oligarh i njegova porodica povređeni u eksploziji u Monaku: mediji

Radio 021 pre 48 minuta
Ko je ukrajinski oligarh koji je stradao u eksploziji u Monaku: Odrekao se državljanstva, Zelenski mu uveo sankcije i zamrznuo…

Ko je ukrajinski oligarh koji je stradao u eksploziji u Monaku: Odrekao se državljanstva, Zelenski mu uveo sankcije i zamrznuo imovinu (video, foto)

Kurir pre 43 minuta
Ukrajinski oligarh i njegova porodica povređeni u eksploziji u Monaku: mediji

Ukrajinski oligarh i njegova porodica povređeni u eksploziji u Monaku: mediji

Danas pre 53 minuta
Ukrajinski oligarh i njegova porodica povređeni u eksploziji u Monaku: mediji

Ukrajinski oligarh i njegova porodica povređeni u eksploziji u Monaku: mediji

Južne vesti pre 48 minuta
Ukrajinski oligarh se bori za život; Odrekao se državljanstva, Zelenski mu uveo sankcije FOTO/VIDEO

Ukrajinski oligarh se bori za život; Odrekao se državljanstva, Zelenski mu uveo sankcije FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Ukrajinski biznismen Vadim Jermolajev među povređenima u Monaku

Ukrajinski biznismen Vadim Jermolajev među povređenima u Monaku

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NicaFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Centralne banke napuštaju dolar u korist zlata i veštačke inteligencije

Centralne banke napuštaju dolar u korist zlata i veštačke inteligencije

Nova ekonomija pre 3 minuta
"Evropa bi mogla da bude uvučena u rat vrlo brzo" Iz Rusije stiže nikad zlokobnije upozorenje: Katastrofa se sprema brže nego…

"Evropa bi mogla da bude uvučena u rat vrlo brzo" Iz Rusije stiže nikad zlokobnije upozorenje: Katastrofa se sprema brže nego što iko misli?!

Blic pre 3 minuta
Varšava neće da pristane na prijem Ukrajine u EU ako Kijev ne odustane od veličanja Banderovaca

Varšava neće da pristane na prijem Ukrajine u EU ako Kijev ne odustane od veličanja Banderovaca

RTV pre 8 minuta
Ruski ambasador: Evropa bi mogla da bude uvučena u sukob sa Rusijom i pre 2030.

Ruski ambasador: Evropa bi mogla da bude uvučena u sukob sa Rusijom i pre 2030.

Sputnik pre 18 minuta
Mačado: Vlasti Venecuela kriju razmere posledica zemljotresa i blokiraju moj povratak u zemlju

Mačado: Vlasti Venecuela kriju razmere posledica zemljotresa i blokiraju moj povratak u zemlju

NIN pre 18 minuta