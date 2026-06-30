Ukrajinski oligarh i njegova porodica povređeni u eksploziji u Monaku: mediji

BBC News pre 58 minuta | Jaroslav Lukiv; Tabi Vilson

Reuters Vlasti u Monaku su saopštile da je u zgradi bila postavljena bomba

Ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev i dvoje članova njegove porodice teško su povređeni pošto je u stambenoj zgradi u Kneževini Monaku aktivirana eksplozivna naprava, preneli su francuski i ukrajinski mediji.

Jermolajev i njegova partnerka su u kritičnom stanju, a povređen je i njihov 13-godišnji sin, navodi se u medijskim izveštajima.

Troje povređenih odvezeni su u bolnicu u Nici u Francuskoj, kažu zvaničnici.

Jermolajev se bavi nekretninama i napustio je Ukrajinu pre nekoliko godina, a od decembra 2023. godine je pod ukrajinskim sankcijama.

Eksplozija se desila malo pre devet uveče po lokalnom vremenu u ulici Révérend Père Louis Frolla blizu granice sa Francuskom.

Vlada kneževine saopštila je da je aktivirana eksplozivna naprava.

Izgleda da su u njoj bili strele za samostrel i municija za vazdušne puške, rekao je ministar Kristof Mirman.

Radi se o „namernoj eksploziji" i policijska istraga je u toku, dodao je.

AFP via Getty Images Eksplozija se desila u blizini granice sa Francuskom

Na snimcima sa nadzornih kamera vidi se kako muškarac ostavlja ranac u hodniku zgrade neposredno pre eksplozije, preneo je list Figaro.

Sistem video nadzora pokazao je da se osumnjičeni potom pešice uputio ka Francuskoj, saopštile su vlasti.

„Koliko znam, ovo je prvi put u istoriji da se desilo ovako nešto", rekao je Mirman.

Alber Drugi, princ od Monaka i šef države, opisao je incident kao „gnusan zločin" i „šok za celu zajednicu Monaka".

REUTERS/Manon Cruz Posledice eksplozije u stambenoj zgradi u Monaku

Ko je Vadim Jermolajev?

Vadim Jermolajev je biznismen, rođen u Dnjepru, nekada među 100 najbogatijih ljudi u Ukrajini.

Godinama ima državljanstvo Kipra, piše Monako lajf (Monaco Life).

Vlasnik je holdinga Alef, koji posluje sa nekretninama, u građevinskoj industriji, i energetici.

Jermolajev je oženjen i otac četvero dece.

Izjavio je da je odlučio da uzme kiparsko državljanstvo zbog veće međunarodne pravne zaštite, ističući da ukrajinsko pravosuđe i poreski sistem smatra nedovoljno pouzdanim.

Tokom rata sa Rusijom, njegovo ime se našlo se u medijskim izveštajima o uticajnim krajincima koji su zemlju napustili od početka ruske invazije.

Pre tri godine, ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski odobrio je odluku Savetaza nacionalnu sigurnost i odbranu o uvođenju sankcija protiv Jermolajeva.

Jermolajev je potom odbacivao optužbe o povezanosti sa Rusijom i najavio tužbe protiv medija koji su takve informacije objavljivali.

Njegov holding Alef razvija neke od najvećih građevinskih projekata u Dnjepru, među kojima su trgovački centri MOST-city i Kaskad Plaza, poslovni centar Bosfor i kompleks Brama, čiji bi toranj od 54 sprata trebalo da postane najviša stambena zgrada u Ukrajini.

Motiv napada u Monaku se istražuje i nije poznato da li je upravo Jermolajev bio glavna meta eksplozije.

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(BBC News, 06.30.2026)