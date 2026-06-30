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Vrhunac toplotnog talasa u Srbiji - rashlađivanje u fotografijama

Već nekoliko dana temperatura u Srbiji dostiže gotovo 40 stepeni, zbog čega su mnogi u Beogradu rashlađivanje potražili na bazenima i jezeru Adi Ciganliji.

BBC News pre 9 minuta
Leto na Adi, dečaci skoču u vodu na adi ciganliji
Reuters

Već nekoliko dana temperatura u Srbiji dostiže gotovo 40 stepeni, prema zvaničnim objavama nadležnih institucija i aplikacija.

Tamo gde nema hlada i gde se asfalt ugreje, verovatno je i znatno više.

U Beogradu su zato mnogi odlučili da se rashlade kako mogu, na jezeru Adi Ciganliji, rekama i bazenima.

Kako to izgleda, pogledajte u fotografijama.

Blago olakšanje u Srbiji očekuje se od četvrtka, 2. jula kada će temperatura biti nešto ispod 30 stepeni.

Pogledajte video: Spas od vrućina na beogradskim bazenima i na Adi Ciganliji

Snažni toplotni talas u zapadnoj i centralnoj Evropi, gde su temperature čak 16 stepeni bile više od proseka za drugu polovinu juna, odneo je i brojne živote.

Samo u Francuskoj se udavilo 40 ljudi usled ekstremnih vrućina, a većina su mladi, saopštio je premijer Sebastijan Lekornu.

Pogledajte fotografije iz Beograda po temperaturi blizu 40 stepeni

Leto na Adi
Reuters
Ada ciganlija
Reuters
Bazen Tašmajdan
Reuters
Tašmajdan
Reuters
kupanje na adi ciganliji
Reuters
Ada ciganlija
Reuters
Ada ciganlija
Reuters
vrućina u beogradu
Fonet
vrućina u beogradu
Fonet
Knez Mihailova, centar beograda
Fonet
Asfalt je užaren u centru Beograda

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(BBC News, 06.30.2026)

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