Vrhunac toplotnog talasa u Srbiji - rashlađivanje u fotografijama
Već nekoliko dana temperatura u Srbiji dostiže gotovo 40 stepeni, zbog čega su mnogi u Beogradu rashlađivanje potražili na bazenima i jezeru Adi Ciganliji.
Već nekoliko dana temperatura u Srbiji dostiže gotovo 40 stepeni, prema zvaničnim objavama nadležnih institucija i aplikacija.
Tamo gde nema hlada i gde se asfalt ugreje, verovatno je i znatno više.
U Beogradu su zato mnogi odlučili da se rashlade kako mogu, na jezeru Adi Ciganliji, rekama i bazenima.
Kako to izgleda, pogledajte u fotografijama.
Blago olakšanje u Srbiji očekuje se od četvrtka, 2. jula kada će temperatura biti nešto ispod 30 stepeni.
Pogledajte video: Spas od vrućina na beogradskim bazenima i na Adi Ciganliji
Snažni toplotni talas u zapadnoj i centralnoj Evropi, gde su temperature čak 16 stepeni bile više od proseka za drugu polovinu juna, odneo je i brojne živote.
Samo u Francuskoj se udavilo 40 ljudi usled ekstremnih vrućina, a većina su mladi, saopštio je premijer Sebastijan Lekornu.
Pogledajte fotografije iz Beograda po temperaturi blizu 40 stepeni
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(BBC News, 06.30.2026)