Vrhunac toplotnog talasa u Srbiji - rashlađivanje u fotografijama

BBC News pre 9 minuta

Reuters

Već nekoliko dana temperatura u Srbiji dostiže gotovo 40 stepeni, prema zvaničnim objavama nadležnih institucija i aplikacija.

Tamo gde nema hlada i gde se asfalt ugreje, verovatno je i znatno više.

U Beogradu su zato mnogi odlučili da se rashlade kako mogu, na jezeru Adi Ciganliji, rekama i bazenima.

Kako to izgleda, pogledajte u fotografijama.

Blago olakšanje u Srbiji očekuje se od četvrtka, 2. jula kada će temperatura biti nešto ispod 30 stepeni.

Pogledajte video: Spas od vrućina na beogradskim bazenima i na Adi Ciganliji

Snažni toplotni talas u zapadnoj i centralnoj Evropi, gde su temperature čak 16 stepeni bile više od proseka za drugu polovinu juna, odneo je i brojne živote.

Samo u Francuskoj se udavilo 40 ljudi usled ekstremnih vrućina, a većina su mladi, saopštio je premijer Sebastijan Lekornu.

Pogledajte fotografije iz Beograda po temperaturi blizu 40 stepeni

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Fonet

Fonet

Fonet Asfalt je užaren u centru Beograda

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(BBC News, 06.30.2026)