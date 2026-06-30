BIRODI: Vučić vodi kampanju za neraspisane parlamentarne izbore van ustavnih nadležnosti

Beta pre 1 sat

 Biro za društvena istraživanja (BIRODI) saopštio je danas da je obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića iz zgrade Predsedništva, povodom najave novog paketa pomoći za penzionere i građane, primer korišćenja državne funkcije u svrhu kampanje za "neraspisane parlamentarne izbore".

BIRODI je u saopštenju naveo da je monitoring te organizacije pokazao da je Vučićevo obraćanje prenosila 21 televizija, među kojima su RTS, RTV, Pink, Prva, Kurir TV, Informer TV, Blic TV, K1, Tanjug TV, Euronews Srbija, kao i više lokalnih televizija.

Iz BIRODI-ja su istakli da, prema članu 112 Ustava Srbije, predsednik Republike nije nadležan za predstavljanje mera socijalne i ekonomske politike, uključujući jednokratnu pomoć građanima, povećanje penzija, subvencionisanje cena lekova i druge budžetske mere, već da su za to nadležni Vlada Srbije i resorna ministarstva.

"Ovlašćenje da predstavlja Republiku Srbiju ne podrazumeva pravo predsednika Republike da vodi ekonomsku i socijalnu politiku, najavljuje mere iz nadležnosti Vlade ili koristi instituciju Predsedništva Republike za vođenje političke i izborne kampanje", naveli su iz BIRODI-ja.

Dodali su da je Vučić tokom obraćanja nastupao "kao politički lider i član Srpske napredne stranke, a ne kao predsednik svih građana Srbije", čime je, kako su ocenili, doveo u pitanje svoju ustavnu ulogu.

Naveli su da obraćanje predsednika i njegovo masovno prenošenje na televizijama predstavljaju deo kampanje za neraspisane parlamentarne izbore i funkcionerske kampanje u kojoj se koristi prednost državne funkcije za političku promociju i sticanje izborne prednosti.

BIRODI je ocenio da je takva praksa suprotna preporukama Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), koje, kako su naveli, od Srbije godinama traže jasno razdvajanje državnih i stranačkih aktivnosti, sprečavanje zloupotrebe javnih resursa i obezbeđivanje ravnopravnih uslova političke utakmice.

(Beta, 30.06.2026)

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