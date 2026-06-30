Brnabić: Biće podnet zahtev za autentičnim tumačenjem Zakona kako bi članovi REM-a preuzeli mandate

Beta pre 2 sata

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da će danas biti podnet zahtev parlamentu za autentičnim tumačenjem relevantnih odredbi Zakona o elektronskim medijima, o kome će odlučivati narodni poslanici, nakon stava četvoro nezavisnih članova Regulatornog tela za elektronske medije (REM) koji su podneli ostavke.Skupštinski Odbor za kulturu i informisanje obustavio je u četvrtak postupak za predlaganje člana Saveta kojeg predlažu nacionalne manjine i pozvao četiri člana koja su podnela ostavke - Rodoljuba Šabića, Milevu Malešević, Iru Prodanov Krajišnik i Dubravku Valić Nedeljković, da preuzmu funkcije u REM, a ti članovi su saopštili su da se neće vratiti na funkcije samo na osnovu zaključka tog Odbora.

Prema njihovim rečima, pravne nedoumice nastale nakon njihovih ostavki može da razreši isključivo Skupština, u skladu sa zakonom, odnosno Odbor nije nadležan da odlučuje o takvom pozivu, ali ni o nastavku procedure, koja bi bila legitimna jedino ukoliko prođe Skupštinu, kako je predviđeno zakonom.

Brnabić je nakon tog stava nezavisnih članova saopštila da će zahtev za autentičnim tumačenjem biti podnet u skladu sa članovima 194 i 195 Poslovnika Narodne skupštine.

"Relevantna procedura biće pokrenuta danas, a glasanje će se održati na prvoj narednoj sednici Narodne skupštine. Ovaj predlog biće podnet u dobroj veri da će ovo autentično tumačenje pružiti pravni osnov pomenutim članovima Saveta REM-a da preuzmu svoje mandate", navela je Brnabić.

Ponovila je poziv Odbora za kulturu i informisanje da četvoro članova što pre preuzmu svoje mandate kako bi se Savet REM-a konstituisao.

"Potpuno konstituisan Savet REM-a je u nacionalnom interesu, uključujući i interes svih političkih i medijskih aktera, a pre svega svih građana Srbije. Upravo zbog toga sam u najvećoj mogućoj meri posvećena uspešnom ishodu ovog procesa", dodala je Brnabić.

(Beta, 30.06.2026)

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