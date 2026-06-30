Dodik: Savo Minić kandidat za predsednika RS, Željka Cvijanović za srpskog člana Predsedništva BiH

Beta pre 4 sati

Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je u Banjaluci da će Savo Minić, aktuelni premijer Republike Srpske, biti kandidat vladajuće koalicije za predsednika RS na predstojećim oktobarskim izborima, dok će Željka Cvijanović ponovo biti kandidatkinja za srpskog člana Predsedništva BiH.

"U četvrtak će biti doneta konačna odluka. Danas smo potpisali sporazum i imamo podršku vladajuće koalicije", rekao je Dodik na konferenciji za novinare posle sastanka stranaka članica vladajuće koalicije u RS.

On je naglasio da će vladajuća koalicija nastaviti da deluje zajedno, dodavši da "ovo vreme traži veliku političku pobedu".

Nenad Stevandić, predsednik Ujedinjene Srpske (US), koji je i predsednik Narodne skupštine RS, rekao je da politička situacija nije idilična i da su RS potrebni stabilni ljudi da izdrže sve što čeka u budućnosti.

U vladajućoj koaliciji su i Socijalistička partija (SP), Socijalistička partija Srpske (SPS), DEMOS, Demokratski narodni savez (DNS) i Narodna partija Srpske (NPS).

Opozicija u RS još nije saopštila imena svojih kandidata za predsednika RS i srpskog člana Predsedništva BiH, jer se još vode pregovori među opozicionim strankama da li će kandidat za predsednika RS biti lider Srpske demokratske stranke (SDS) Branko Blanuša ili Draško Stanivuković, predsednik Pokreta Sigurna Srpska (PSS) ili obratno.

Krajni rok za predaju imena kandidata Centralnoj izbornoj komisiji BiH (CIK) za te dve inokosne funkcije je 6. juli.

(Beta, 30.06.2026)