Mali: Najavljena pomoć građanima Srbije biće na jesen ove godine

Beta pre 2 sata

Ministar finansija Siniša Mali najavio je danas da će građani Srbije najavljenu novčanu pomoć države, u ukupnom iznosu od 600 miliona evra, dobiti istovremeno, krajem septembra-početkom oktobra.

Paket pomoći, koji je juče predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, vredan 600 miliona evra i obuhvata tri miliona ljudi.

Smanjenje cena lekova kreće od 1. avgusta ove godine, rekao je Mali gostujući na RTS.

Oko 1,6 miliona penzionera u Srbiji krajem septembra-početkom oktobra dobiće jednokratnu pomoć u iznosu od 35.000 dinara za one sa minimalnim penzijama do 31.092 dinara, kao i 27.500 dinara za one koji imaju do iznosa presečne penzije od 56.848 dinara, i po 20.000 dinara za sve ostale penzionere.

Paketom mera obuhvaćeni su, kako je rekao, i građani koji primaju socijalnu pomoć (njih 150.000), građani koji primaju dečiji dodatak za oko 160.000 dece u 82.000 porodica, oni koji primaju borački dodatak i svi oni će u isto vreme kad i penzioneri primiti po 25.000 dinara.

Oko 91.000 boraca dobiće po 10.000 dinara, naveo je Mali.

Vrednost tog dela paketa je, kako je istakao, oko 70-80 miliona evra.

Mali je naveo i da je pripremljeno 30.000 vaučera za odmor u Srbiji u vrednosti od po 10.000 dinara koje će moći da koriste penzioneri sa penzijama do 80.000 dinara.

Među merama je i produžetak važenja Uredbe o energetski ugroženom kupcu.

"To je važno za primaoce socijalne pomoći koji imaju popuste za struju i gas od 20 do 40 odsto, a borci i penzioneri imaju dodatni popust od 1.000 dinara za račune za struju", rekao je on, piše u saopštenju Ministarstva.

Istakao je da su pojedini lekovi skupi te da se nakon dosta razgovora i sa farmaceutskim kompanijama pronašao način kako da se smanje cene lekova.

"Kao što je juče Vučić najavio, država preuzima na sebe trošak od više od 100 miliona evra godišnje kako bi građanima koji te lekove kupuju u apotekama cena bila niža", objasnio je on.

Ministar je naveo primer leka za osteoporozu "Movimija", koji će biti snižen sa oko 6.400 dinara na oko 1.800 dinara.

Naveo je da Srbija u ovom trenutku na računu ima 560 milijardi dinara, oko pet milijardi evra, te da ima snage da izdvoji novac za pomoć građanima, imajući u vidu veći priliv prihoda u budžet od planiranog.

(Beta, 30.06.2026)