Novi bilans zemljotresa u Venecueli: poginule 1.719 osobe, oko 50.000 nestalih

Beta pre 54 minuta

U jakim zemljotresima koji su nedavno pogodili Venecuelu poginulo je 1.719 osoba, izjavio je predsednik parlamenta Horhe Rodriges (Jorge Rodriguez) novi bilans žrtava, preneli su američki mediji.

Rodriges je rekao da su 5.034 osobe povređene i da ima oko 50.000 nestalih.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, zemljotresi su stvorili oko 1,2 miliona tona otpada u severnoj državi La Gvaira, najteže pogođenom regionu.

Stotine tela nalaze se u improvizovanim mrtvačnicama postavljenim u skladištima u luci istoimenog grada, 40 kilometara od Karakasa.

Američka vojska, koja je rasporedila 130 marinaca da pomognu Venecueli, saopštila je sinoć da je luka La Gvaira ponovo operativna, što omogućava istovar humanitarne pomoći.

(Beta, 30.06.2026)