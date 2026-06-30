Novi Sad: Komisija za planove na deset minuta prekinula sednicu nakon zahteva za njeno izuzeće

Kako je novinarima kazao advokat Srđan Kovačević, koji je i podneo zahtev, reč je o sukobu interesa po pitanju odlučivanja o Nacrtu plana generalne regulacije za priobalje uz Bulevar despota Stefana, projekat u javnosti poznat kao "Novi Sad na vodi".

Kako je precizirao, zatraženo je izuzeće kompletne komisije, a posebno predsednika komisije Radonje Dabetića, koji je, kako se tvrdi, u direktnom sukobu interesa zbog posla kojim se bavi i lica, odnosno pravnog lica koji finansira ovaj plan, a to je "Neimar".

"Udeli u tom pravnom licu su, sa dve strane dolaze, a to je od strane Matijevića i od strane 'Aleksandar gradnje'. Dabetić, a i ostali članovi komisije, pre svega Dabetić, je radio kako i za 'Neimar', tako i za 'Aleksandar gradnju' i u direktnom je sukobu interesa da on uopšte razmatra ovaj nacrt plana", rekao je Kovačević.

Kako je naveo, Komisija je bila dužna da po službenoj dužnosti traži izuzeće Dabetića, ali nije, te ni ona ne može da postupa.

"Oni očigledno nastupaju pristrasno, a bili bi dužni da postupaju nepristrasno. Tako da, u tom smislu je traženo ovaj, izuzeće za celu komisiju i sada čekamo da vidimo šta će da odluče. Oni po zakonu moraju da prestanu sa radom", rekao je Kovačević.

Kako je pojasnio, Skupština grada koja je i imenovala Komisiju, treba da odluči o ovom zahtevu za izuzećem, što znači da današnja sednica mora da se prekine.

Pre sednice, ispred zgrade skupštine okupilo se nekoliko desetina ljudi koji su i ušli u salu, kako bi prisustvovali sednici i obrazlagali svoje primedbe na plan.

Na ulazu su svi detaljno pretresani, kako građani, tako i novinari.

Trenutno je pauza koju je Dabetić odredio nakon što je dobio zahtev za izuzeće.