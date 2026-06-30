Skulptura vage sa dva tasa postavljena na kružnom toku na Terazijama u Beogradu

Beta pre 33 minuta

Skulptura vage sa dva tasa - "Terazije", postavljena je tokom noći na kružnom toku na Terazijama u Beogradu, kod skretanja za Prizrensku i Balkansku ulicu, kao novi simbol grada i "iznenađenje" koje je najavljivao gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

Kako je saopšteno iz Sekretarijata za javni prevoz tokom noći je bilo izmena nekih gradskih linija u centru Beograda. Od ponoći pa sve do 4 sata ujutru bile su zatvorene Terazije, u zoni od Kolarčeve ulice pa do Trga Nikole Pašića.

Radovi su i dalje u toku, radnici Gradskog zelenila nasipaju zemlju u postolje ispod spomenika, ali se saobraćaj odvija, prenela je televizija N1.

Još nije poznato koliko je koštala ta skulptura, ali sat koji je postavljen na kružni tok na Trgu republike, samo stotinak metara od Terazija, koštao je 10 miliona dinara, a njegov mehanizam koštao je pet miliona dinara i trenutno jedan od četiri sata ne radi.

(Beta, 30.06.2026)

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