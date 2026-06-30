Srbija centar: Brnabić potura skupštinu da uradi prljav posao za SNS i Vučića oko REM-a

Beta pre 2 sata

Stranka Srbija centar Srce ocenila je da je predsednica skupštine Ana Brnabić najavom autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima još jednom pokazala da je uvek spremna da vrhovnu zakonodavnu instituciju koristi kao pomoć svom političkom vođi.

"Izjavom da veruje da će ovo tumačenje ekspresno vratiti četvoro članova Saveta REM koji su podneli ostavke već je najavila i ishod glasanja u skupštini. Bez obzira kako će glasiti ta pravna konstrukcija koja treba da pojasni nešto što je već belodano jasno, pa već samim tim najavljuje ozbiljan izazov za zdrav razum, poslušna vojska poslanika SNS, SPS i ostalih satelita, ljudi od kojih većina ne razume šta znači biti nosilac zakonodavne vlasti u pravnoj državi, poslušno će glasati za još jedan čin pravnog nasilja", naveo je Srbija centar.

Dodali su da je o nepotrebnosti, pa i štetnosti donošenja autentičnih tumačenja, onda kada nisu potrebna, već pisalo nekoliko autora kada je donošeno autentično tumačenje Zakona o sprečavanju korupcije, konkretno odredbe kojom se određuje pojam funkcionera.

"Brnabić sada potura narodnu skupštinu da uradi prljav posao za SNS i Vučića. Skupština treba da digne još jedan zid Potemkinovog sela iza kojeg će se sakriti već počinjena kršenja zakona vezano za izbor Saveta REM-a, a od četvoro članova nikad uspostavljenog poslednjeg saziva Saveta koji su podneli ostavke očekuje se da dobrovoljno omalaju ovaj zid oku prihvatljivim bojama", navedeno je u saopštenju.

Srbija centar je podsetio da je prvo predsednica Odbora za kulturu Nevena Đurić prekršila zakon i sopstveno javno obećanje da će na vreme pokrenuti proceduru izbora Saveta REM-a nakon isteka mandata starom sazivu, onda su vršene brojne opstrukcije legitimnih predlagača u procesu kandidature, potom je diverzionim upadom Elvire Kovač uklonjen legalno izabrani predstavnik nacionalnih manjina i konačno, procedura za izbor novih članova na mesto ovih četvoro koji su podneli ostavke nikad nije sprovedena do kraja.

"I sada će sva ova nepočinstva biti autentično rastumačena nekakvom formulacijom koja bi trebalo konačno da realizuje sastav Saveta kakvog Vučić može da prihvati. Ovo neodoljivo podseća na vladavinu Slobodana Miloševića koji je svaki od mnogih neuspeha prikrivao još većim skandalom i neuspehom", ocenili su iz Srca.

Istakli su da ako i Vučićeva vladavina ide takvim putem, možda bi trebalo ubrzati proces i odmah autentično rastumačiti i ko će biti predsednik Saveta, kao i da REM ne sme ni na koji način da se meša u rad TV Informer i ostalih Vučićevih medijskih proteza.

Posle toga bi se, kako su istakli, moglo i na te izbore koje Vučić već godinu dana najavljuje.

(Beta, 30.06.2026)