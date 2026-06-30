SSP: Policija da proveri navode KRIK-a da je Kokeza angažovao kriminalce da prete Vidiću

Član Predsedništva SSP i bivši košarkaški reprezentativac Miroslav Berić ocenio je da ti navodi portala KRIK "dokazuju spregu sporta, kriminala i režima koji ne preza ni od čega u pokušaju da ućutka neistomišljenike i sačuva model u kome se oni bogate dok sport propada".

"Pozivam policiju da hitno utvrdi sve činjenice i zaštiti Nemanju Vidića i druge bivše sportiste koji su postali meta mafijaša, a od ćaci fudbalskog saveza tražim da se ogradi od Slaviše Kokeze jer ako to ne učine onda su saučesnici u ovim kriminalnim radnjama", naveo je Berić a prenela Stranka slobode i pravde.