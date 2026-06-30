U eksploziji plinske boce u Austriji povređeno sedam srpskih vozača kamiona

Beta pre 1 sat

 Sedam državljana Srbije povređeno je u eksploziji plinske boce na prostoru aerodroma u Heršingu kod Linca u Austriji, preneli su tamošnji mediji.

Povređeni su vozači kamiona iz Srbije koji su pripremali obrok.

Nesreća se dogodila kada je su vozači iz Srbije koristili plinsku bocu za kuvanje. Iz za sada neutvrđenog razloga boca je iznenada eksplodirala.

Kako je danas prenela Nova S, jedan od očevidaca bio je 53-godišnji državljanin Srbije, koji je odmah posle eksplozije pritekao u pomoć povređenim kolegama.

Najteže su povređeni 41-godišnji vozač i njegov 54-godišnji kolega, koji su zadobili teške povrede. Obojica su helikopterom prevezena u opštu bolnicu u Beču.

Pet povređenih muškaraca zbrinuto je u bolnicama u Lincu i Velsu.

Policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila tačan uzrok eksplozije.

(Beta, 30.06.2026)

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