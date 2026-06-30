Vremenska prognoza za sredu, 1. jul: Sutra oblačno i nestabilno, manji pad temperature

Beta pre 30 minuta

Toplotni talas nastavlja se širom Srbije još danas sa prognoziranim maksimalnim temperaturama od 36 do 40 stepeni, dok se od sutra očekuje njen manji pad, upozorio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Zbog visokih temperatura moguće je lakše nastajanje i širenje požara na otvorenom, a najizloženija su područja gde dugo nije bilo padavina.

U sredu, 1. jula i četvrtak, 2. jula očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno i intenzivniji pljuskovi i pojava grada, kao i jak i olujni vetar u zoni pljuskova.

Vreme u Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju i intenzivniji pljuskovi i pojava grada. 

Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar, u košavskom području ujutro i pre podne i pojačan.  

Najniža temperatura biće od 17 do 25, a najviša dnevna od 31 do 35 stepeni.

Krajem dana u Vojvodini, a tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature i skretanje vetra na severozapad. 

Vreme u Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno, malo svežije i nestabilno sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji uveče i tokom noći ka četvrtku mogu biti intenzivniji sa većom količinom padavina za kratko vreme, jakim i olujnim vetrom i gradom. 

Duvaće slab i umeren južni i jugostočni vetar.

Najniža temperatura biće od od 21 do 25, a najviša dnevna oko 33 stepena.

Do kraja nedelje, u četvrtak se očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, lokalno intenzivnijim, u petak na severu i zapadu suvo, na jugu i istoku sa kišom, a od subote pretežno sunčano i umereno toplo.

Biometeorološka prognoza za sredu, 1. jul:

Nepovoljne biometeorološke prilike za hronično obolele, oprez se posebno savetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama.

(Beta, 30.06.2026)

Povezane vesti »

Toplotni talas ni danas ne popušta, kakvo se očekuje početkom jula?

Toplotni talas ni danas ne popušta, kakvo se očekuje početkom jula?

Insajder pre 20 minuta
Srbiju očekuje vrhunac toplotnog talasa: U Kikindi i na Paliću 38 stepeni, na Kopaoniku 22

Srbiju očekuje vrhunac toplotnog talasa: U Kikindi i na Paliću 38 stepeni, na Kopaoniku 22

Newsmax Balkans pre 50 minuta
Stiže promena vremena: Ovo je detaljna prognoza

Stiže promena vremena: Ovo je detaljna prognoza

Ozon press pre 20 minuta
Vremenska prognoza za sredu, 1. jul: Sutra oblačno i nestabilno, manji pad temperature

Vremenska prognoza za sredu, 1. jul: Sutra oblačno i nestabilno, manji pad temperature

Serbian News Media pre 25 minuta
Vremenska prognoza za sredu, 1. jul: Sutra oblačno i nestabilno, manji pad temperature

Vremenska prognoza za sredu, 1. jul: Sutra oblačno i nestabilno, manji pad temperature

Radio sto plus pre 25 minuta
Vremenska prognoza za sredu, 1. jul: Sutra oblačno i nestabilno, manji pad temperature

Vremenska prognoza za sredu, 1. jul: Sutra oblačno i nestabilno, manji pad temperature

Pravo u centar pre 25 minuta
Meteorolog Ristić: Mi smo bolje prošli s ovim toplotnim talasom, evo šta nas čeka u julu

Meteorolog Ristić: Mi smo bolje prošli s ovim toplotnim talasom, evo šta nas čeka u julu

Nova pre 45 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZpožarVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Više od polovine novinara u Crnoj Gori koristi veštačku inteligenciju, ali nedostaju jasna pravila za njenu primenu

Više od polovine novinara u Crnoj Gori koristi veštačku inteligenciju, ali nedostaju jasna pravila za njenu primenu

Mašina pre 10 minuta
NUNS: Policija i institucije moraju da štite novinare, a ne da ih sprečavaju da rade svoj posao

NUNS: Policija i institucije moraju da štite novinare, a ne da ih sprečavaju da rade svoj posao

N1 Info pre 40 minuta
Toplotni talas ni danas ne popušta, kakvo se očekuje početkom jula?

Toplotni talas ni danas ne popušta, kakvo se očekuje početkom jula?

Insajder pre 20 minuta
Brnabić: Podnet zahtev za autentično tumačenje relevantnih odredbi Zakona o elektronskim medijima

Brnabić: Podnet zahtev za autentično tumačenje relevantnih odredbi Zakona o elektronskim medijima

N1 Info pre 10 minuta
Vremenska prognoza za sredu, 1. jul: Sutra oblačno i nestabilno, manji pad temperature

Vremenska prognoza za sredu, 1. jul: Sutra oblačno i nestabilno, manji pad temperature

Beta pre 30 minuta