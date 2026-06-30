Vremenska prognoza za sredu, 1. jul: Sutra oblačno i nestabilno, manji pad temperature

Beta pre 30 minuta

Toplotni talas nastavlja se širom Srbije još danas sa prognoziranim maksimalnim temperaturama od 36 do 40 stepeni, dok se od sutra očekuje njen manji pad, upozorio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Zbog visokih temperatura moguće je lakše nastajanje i širenje požara na otvorenom, a najizloženija su područja gde dugo nije bilo padavina.

U sredu, 1. jula i četvrtak, 2. jula očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno i intenzivniji pljuskovi i pojava grada, kao i jak i olujni vetar u zoni pljuskova.

Vreme u Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju i intenzivniji pljuskovi i pojava grada.

Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar, u košavskom području ujutro i pre podne i pojačan.

Najniža temperatura biće od 17 do 25, a najviša dnevna od 31 do 35 stepeni.

Krajem dana u Vojvodini, a tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature i skretanje vetra na severozapad.

Vreme u Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno, malo svežije i nestabilno sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji uveče i tokom noći ka četvrtku mogu biti intenzivniji sa većom količinom padavina za kratko vreme, jakim i olujnim vetrom i gradom.

Duvaće slab i umeren južni i jugostočni vetar.

Najniža temperatura biće od od 21 do 25, a najviša dnevna oko 33 stepena.

Do kraja nedelje, u četvrtak se očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, lokalno intenzivnijim, u petak na severu i zapadu suvo, na jugu i istoku sa kišom, a od subote pretežno sunčano i umereno toplo.

Biometeorološka prognoza za sredu, 1. jul:

Nepovoljne biometeorološke prilike za hronično obolele, oprez se posebno savetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama.

(Beta, 30.06.2026)