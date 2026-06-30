Vrhovni sud SAD: Veliki poraz Trampove uredbe o ograničenju sticanja državljanstva rođenjem

Beta pre 10 minuta

Vrhovni sud SAD je danas ostavio na snazi šire tumačenje prava na sticanje američkog državljanstva rođenjem, čime je onemogućio predsednika države Donalda Trampa u nameri da uskrati državljanstvo deci čiji su roditelji došli u Ameriku ilegalno ili u njoj borave privremeno, javljaju svetski mediji, a Si-En-En (CNN) ocenjuje da je ovo "veliki poraz za Trampa".

Najviša sudska instanca u SAD je sa većinom od 6:3 sudija utvrdila neustavnost Trampove uredbe od 20. januara 2025. godine prema kojoj takva deca nisu američki državljani.

CNN javlja da je Tramp posle odluke Vrhovnog suda, koju je nazvao "baš lošom za našu zemlju", pozvao Kongres da zakonom "okonča" pravo na sticanje američkog državljanstva rođenjem, koje je garantovano Četrnaestim amandmanom na Ustav SAD.

"Nije potreban nikakav dugačak i nezgrapan ustavni amandman!", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut soušal i dodao: "Kongres bi trebalo još DANAS da počne rad na okončanju po našu zemlju skupog i nepoštenog prava na sticanje državljanstva rođenjem. Imaće moju potpunu podršku!"

Američki medij ocenjuje da bi ovakva zakonska inicijativa verovatno naišla na snažan otpor u Kongresu.

Sudije su se, kako javlja Asošijeted pres, pozvale na davno ustanovljeno tumačenje Četrnaestog amandmana koje je usvojeno posle Američkog građanskog rata (1861-1865) i skorašnje federalne zakone. To im je bio osnov da potvrde da svako ko se rodi na teritoriji SAD - uz veoma ograničene izuzetke - postaje građanin SAD.

"Državljanstvo, onda i sada, bilo je pravo da se imaju prava - da se slobodno učestvuje u našoj političkoj zajednici. Oni koji su uobličili Četrnaesti amandman proširili su takvo obećanje na 'svaku slobodno rođenu osobu u ovoj zemlji", napisao je glavni sudija Vrhovnog suda, konzervativac Džon Roberts, pozvavši se i na kongresnu debatu o amandmanu. "Držimo se toga obećanja i danas", dodao je.

Troje od devet sudija se nije složilo, a sudija Klarens Tomas je napisao izdvojeno mišljenje koje ima 91 stranu, trostruko više od Robertsovog obrazloženja.

Prema Tomasovom mišljenju, Četrnaesti amandman je pisan da bi "obezbedio jednaka prava oslobođenim crncima" ali mu je onda "promenjena svrha radi političkih projekata" koje sastav Kongresa po okončanju građanskog rata "nije podržavao".

Trampovu uredbu sa početka njegovog drugog predsedničkog mandata blokiralo je nekoliko nižih sudova, i ona nije stupila na snagu nigde na teritoriji SAD.

Još u aprilu, na usmenom ročištu, i liberalne i konzervativne sudije Vrhovnog suda bile su skeptične u pogledu legalnosti Trampove uredbe, a on je celom slučaju dao veliku važnost time što se lično pojavio u sudnici, što je slučaj bez presedana, piše AP.

Uredba je deo politike Trampove administracije protiv imigracije. To je istovremeno prva Trampova uredba u vezi sa imigracijama u pogledu koje se Vrhovni sud izjasnio konačnom odlukom.

Kada je Vrhovni sud oborio njegovu uredbu o carinama, zbog neustavnog osnova u federalnim propisima o vanrednim situacijama, Tramp je pobesneo i izjavio da sudije treba da se stide i da nisu patriote.

(Beta, 30.06.2026)