Frilenserima stižu poreska rešenja za 2021. godinu

Obaveze mogu da se plate u 120 rata

Poreska uprava Srbije saopštila je da je utvrdila poresku obavezu frilenserima, koji su od 1. januara do 31. decembra 2021. godine ostvarili prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem, a rešenja će u narednim danima poreskim obveznicima biti dostavljena poštom. Obveznici su dužni da prvu ratu utvrđene obaveze uplate najkasnije do 17. avgusta 2026. godine, navedeno je