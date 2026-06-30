Veterinarska inspekcija povukla iz prometa gotovo šest tona proizvoda od mesa

Biznis.rs pre 26 minuta  |  Redakcija Biznis.rs
Veterinarska inspekcija povukla iz prometa gotovo šest tona proizvoda od mesa

izrečeno deset zabrana obavljanja delatnosti

Ministarstvo poljoprivrede Srbija saopštilo je danas da je, u periodu od 1. januara 2025. do 29. juna ove godine, veterinarska inspekcija sprovela ukupno 215 službenih kontrola na području opština Tutin, Novi Pazar i Sjenica, nakon čega je pored ostalog izrekla deset zabrana obavljanja delatnosti zbog utvrđenih nepravilnosti i ilegalnog poslovanja, a iz prometa je povučeno gotovo šest tona proizvoda od mesa. Kontrole su, u sklopu aktivnosti na očuvanju bezbednosti
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