"Čak ne mislim da je to smišljena laž" Vučić u Lipovici, govorio o "ubadanju" na "Belgrade Music Week"-u: "Pitajte državne organe da li je nešto istina" (foto, video)

Blic pre 1 sat
"Čak ne mislim da je to smišljena laž" Vučić u Lipovici, govorio o "ubadanju" na "Belgrade Music Week"-u: "Pitajte državne…

Pripadnici Žandarmerije izveli su taktičko-pokazne vežbe kao što su upad u autobus i zgradu uz pomoć helikoptera.

Organizovane su i vežbe taktičko-pešačke borbe, prikaz borilačkih veština i izložba opreme, naoružanja i vozila. U Lipovici se održava pokazna vežba Žandarmerije, a prisustvuje i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Vučić se tokom vežbe osvrnuo i na dezinformacije da je na festivalu "Belgrade Music week" neko izboden nožem. - Kada čujete i kada neko objavi, pošto je to sad neka, i čak ne mislim da je to smišljena laž, možda je neko smislio, ali nemojte vi
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