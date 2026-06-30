Detaljan spisak i cifre: Poznato ko dobija 13. penziju od 35.000 dinara koju je Vučić najavio, a evo koliko leže ostalima i kada

Blic pre 12 minuta
Detaljan spisak i cifre: Poznato ko dobija 13. penziju od 35.000 dinara koju je Vučić najavio, a evo koliko leže ostalima i…
Predsednik Vučić najavio je novi paket mera za poboljšanje životnog standarda građana Najsiromašniji penzioneri dobiće praktično 13. penziju Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana obuhvata i pomoć penzionerima i da će do kraja septembra ili početka oktobra u roku od 90 dana, za 1.663.000 penzionera biti izdvojeno 377,2 miliona evra. Vučić je obrazložio da se pomoć penzionerima deli: On je
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