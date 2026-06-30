(Foto) Ispod ruševina se i dalje čuju glasovi! Tone betona sravnile Venecuelu, oštećeno više od 58.000 zgrada: "Čitav moj život je nestao!"

UN procenjuje da do 6,8 miliona ljudi može biti pogođeno katastrofom i da im je hitno potrebna pomoć i sklonište SZO upozorava na mogućnost izbijanja epidemija bolesti zbog preopterećenih i oštećenih zdravstvenih službi, kao i probleme sa adekvatnom negom i evidencijom žrtava Više od 58.000 zgrada je možda oštećeno i uništeno u dva zemljotresa koja su pogodila Venecuelu prošle nedelje, prema preliminarnoj analizi satelitskih podataka koja sugeriše da bi razmere