(Foto) Oligarh povređen u terorističkom napadu? Detalji stravične eksplozije u luksuznom turističkom mestu: Sa njim bilo i dete

Blic pre 1 sat
(Foto) Oligarh povređen u terorističkom napadu? Detalji stravične eksplozije u luksuznom turističkom mestu: Sa njim bilo i dete…

U eksploziji u stambenoj zgradi u Monaku povređena su tri člana ukrajinske porodice Dva roditelja su teško povređena, dok je trinaestogodišnji dečak u stabilnom stanju U eksploziji koja se u ponedeljak uveče dogodila u stambenoj zgradi u Monaku, duž granice sa Francuskom, povređena su tri člana iste ukrajinske porodice, prenosi Figaro.

Eksplozija se dogodila neposredno pre 21 sata po lokalnom vremenu u Ulici prečasnog oca Luisa Frole u Monaku, a u njoj su teško povređena dva roditelja, starosti između 50 i 60 godina, od kojih je jedan ''mogući ukrajinski oligarh'', dok je dečak (13) u stabilnom stanju, navodi Figaro. Premijer Monaka Kristof Mirman rekao je da se "verovatno radilo o terorističkom napadu". Prema prvim izveštajima, na kamerama za video nadzor viđena je osoba kako postavlja ranac
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