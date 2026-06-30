Japanski jen potonuo na najniži nivo od 1986. godine: Tokio upozorava na moguću intervenciju

Velike razlike u kamatnim stopama između Japana i SAD pogoduju keri trejdovima, što dodatno slabi jen Banka Japana je podigla kamatnu stopu na najviši nivo u više od tri decenije, kao odgovor na inflatorne pritiske i rastuće cene energije Japanski jen je u utorak oslabio na najniži nivo u odnosu na američki dolar od 1986. godine, držeći investitore na oprezu zbog moguće intervencije japanskih vlasti. Jen je pao na 162,19 jena za dolar do 1:27 ujutru po istočnom