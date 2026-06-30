Japanski jen potonuo na najniži nivo od 1986. godine: Tokio upozorava na moguću intervenciju

Blic pre 9 minuta
Japanski jen potonuo na najniži nivo od 1986. godine: Tokio upozorava na moguću intervenciju
Velike razlike u kamatnim stopama između Japana i SAD pogoduju keri trejdovima, što dodatno slabi jen Banka Japana je podigla kamatnu stopu na najviši nivo u više od tri decenije, kao odgovor na inflatorne pritiske i rastuće cene energije Japanski jen je u utorak oslabio na najniži nivo u odnosu na američki dolar od 1986. godine, držeći investitore na oprezu zbog moguće intervencije japanskih vlasti. Jen je pao na 162,19 jena za dolar do 1:27 ujutru po istočnom
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Japanski jen potonuo na najnižu razinu u 40 godina

Japanski jen potonuo na najnižu razinu u 40 godina

SEEbiz pre 19 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

JapanTokioTokijoDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Treći put pomeren rok za primenu pravilnika o bezbednosti na radu

Treći put pomeren rok za primenu pravilnika o bezbednosti na radu

Biznis.rs pre 9 minuta
Japanski jen potonuo na najniži nivo od 1986. godine: Tokio upozorava na moguću intervenciju

Japanski jen potonuo na najniži nivo od 1986. godine: Tokio upozorava na moguću intervenciju

Blic pre 9 minuta
Koliko košta putno osiguranje za četvoročlanu porodicu? Evo šta je odlučujuće za cenu i na šta treba obratiti pažnju

Koliko košta putno osiguranje za četvoročlanu porodicu? Evo šta je odlučujuće za cenu i na šta treba obratiti pažnju

Kurir pre 4 minuta
Dr. Max preuzima još apoteka: Stigli u Golubac i Kučevo

Dr. Max preuzima još apoteka: Stigli u Golubac i Kučevo

Forbes pre 1 sat
Ova zemlja postaje magnet za ultrabogate: Broj milionera porastao za čak 50 odsto

Ova zemlja postaje magnet za ultrabogate: Broj milionera porastao za čak 50 odsto

Kamatica pre 59 minuta