Koliko dugo klima uređaj može da radi bez prestanka, a da ne sprži motor i novčanik: Računica u dinar i trikovi majstora za manji račun struje

Savremene klima uređaje, posebno inverter modele, mogu raditi neprekidno danima bez rizika od kvara, ako se redovno čiste filteri.

Optimalna temperatura za hlađenje tokom dana je između 23°C i 25°C, dok se za noć preporučuje mod "dry ili "sleep" radi zdravlja i štednje struje. Tokom tropskih dana i noći klima uređaji u mnogim domovima rade bez prestanka, a građane najviše brine da li takav režim rada može da ih pokvari i koliko će ih “hlađenje” na kraju meseca koštati. S obzirom na to kojim intezitetom je toplotni talas zahvatio Srbiju, klima uređaji u većini domova rade bukvalno 24 sata. I