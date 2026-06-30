Koliko dugo klima uređaj može da radi bez prestanka, a da ne sprži motor i novčanik: Računica u dinar i trikovi majstora za manji račun struje

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Savremene klima uređaje, posebno inverter modele, mogu raditi neprekidno danima bez rizika od kvara, ako se redovno čiste filteri.

Optimalna temperatura za hlađenje tokom dana je između 23°C i 25°C, dok se za noć preporučuje mod "dry ili "sleep" radi zdravlja i štednje struje. Tokom tropskih dana i noći klima uređaji u mnogim domovima rade bez prestanka, a građane najviše brine da li takav režim rada može da ih pokvari i koliko će ih “hlađenje” na kraju meseca koštati. S obzirom na to kojim intezitetom je toplotni talas zahvatio Srbiju, klima uređaji u većini domova rade bukvalno 24 sata. I
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