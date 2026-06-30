Mislite da sami birate šta kupujete? Ovo su trikovi na koje svakodnevno nasedamo u prodavnicama: Evo kako da ih izbegnete.

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Mislite da sami birate šta kupujete? Ovo su trikovi na koje svakodnevno nasedamo u prodavnicama: Evo kako da ih izbegnete.
Stručnjaci preporučuju pravljenje spiska pre kupovine i obraćanje pažnje na jediničnu cenu proizvoda kako biste izbegli marketinške trikove Efekat mamca koriste trgovački lanci, restorani, proizvođači grickalica, jogurta i kafa kako bi povećali prodaju skupljih pakovanja Mislite da kupujete racionalno i da sami odlučujete šta ćete staviti u korpu? Stručnjaci za marketing imaju drugačije mišljenje. Jedna od najpoznatijih prodajnih strategija, poznata kao „efekat
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Mislite da sami birate šta kupujete? Ovo su trikovi na koje svakodnevno nasedamo u prodavnicama: Evo kako da ih izbegnete.

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