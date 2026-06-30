Nema gužve na graničnim prelazima "Putevi Srbije" upozoravaju: "Od 1. jula kreću kazne za ove vozače koji ne koriste TAG uređaj"

Blic pre 1 sat
Nema gužve na graničnim prelazima "Putevi Srbije" upozoravaju: "Od 1. jula kreću kazne za ove vozače koji ne koriste TAG…

Ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

AMSS najavljuje pojačan saobraćaj u jutarnjim i popodnevnim satima, posebno ka turističkim destinacijama. Na putničkim i teretnim terminalima graničnih prelaza u Srbiji trenutno nema zadržavanja, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS). Prema podacima Uprave granične policije, ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. AMSS navodi da se u jutarnjim i popodnevnim časovima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na gradskim
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