Oboren rekord! U Slovačkoj izmerena temperatura od 41 stepen

Prethodni rekord iz 2007. godine iznosio je 40,3 stepena i bio je u gradu Hurbanovu U više gradova Slovačke temperature su prelazile 40 stepeni Celzijusa U Slovačkoj je danas postavljen novi temperaturni rekord, kada je u mestu Turna nad Bodvou u Košičkom kraju na istoku zemlje izmeren 41 stepen Celzijusa, saopštio je Slovački hidrometeorološki zavod. Time je nadmašen prethodni rekord koji je bio postavljen u julu 2007. godine, kada je u gradu Hurbanovu, na