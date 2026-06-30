Oboren rekord! U Slovačkoj izmerena temperatura od 41 stepen

Blic pre 3 sata
Oboren rekord! U Slovačkoj izmerena temperatura od 41 stepen
Prethodni rekord iz 2007. godine iznosio je 40,3 stepena i bio je u gradu Hurbanovu U više gradova Slovačke temperature su prelazile 40 stepeni Celzijusa U Slovačkoj je danas postavljen novi temperaturni rekord, kada je u mestu Turna nad Bodvou u Košičkom kraju na istoku zemlje izmeren 41 stepen Celzijusa, saopštio je Slovački hidrometeorološki zavod. Time je nadmašen prethodni rekord koji je bio postavljen u julu 2007. godine, kada je u gradu Hurbanovu, na
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