Oprez! RHMZ je upravo izdao dva hitna upozorenja! Za sat-dva stižu grmljavina, pljuskovi i grad, a na udaru su ovi delovi Srbije
Blic pre 1 sat
Republički hidrometeorološki zavod izdao je dva nova hitna upozorenja za nevreme Upozorenje se odnosi na područje Kolubarskog i Mačvanskog okruga, očekuju se grmljavina, kiša i grad Republički hidrometeorološki zavod izdao je dva nova hitna upozorenja zbog nevremena! Kako se navodi u upozorenju, ono se odnosi na grmljavinu, kišu i grad.
UPOZORENJE ZA PODRUČJE KOLUBARSKOG I MAČVANSKOG OKRUGA NA GRMLјAVINSKE NEPOGODE U narednih sat-dva na području Kolubarskog i Mačvanskog okruga plјuskovi sa grmlјavinom, jak vetar i kratkotrajan grad. UPOZORENJE ZA PODRUČJE SREDNJEG BANATA NA GRMLјAVINSKE NEPOGODE U narednih sat-dva na području srednjeg Banata plјuskovi sa grmlјavinom, jak vetar i kratkotrajan grad. Prema poslednjoj najavi RHMZ, do kraja dana biće veoma toplo i malo do umereno oblačno sa lokalnim