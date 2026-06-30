Oprez! RHMZ je upravo izdao dva hitna upozorenja! Za sat-dva stižu grmljavina, pljuskovi i grad, a na udaru su ovi delovi Srbije

Blic pre 1 sat
Oprez! RHMZ je upravo izdao dva hitna upozorenja! Za sat-dva stižu grmljavina, pljuskovi i grad, a na udaru su ovi delovi…

Republički hidrometeorološki zavod izdao je dva nova hitna upozorenja za nevreme Upozorenje se odnosi na područje Kolubarskog i Mačvanskog okruga, očekuju se grmljavina, kiša i grad Republički hidrometeorološki zavod izdao je dva nova hitna upozorenja zbog nevremena! Kako se navodi u upozorenju, ono se odnosi na grmljavinu, kišu i grad.

UPOZORENJE ZA PODRUČJE KOLUBARSKOG I MAČVANSKOG OKRUGA NA GRMLјAVINSKE NEPOGODE U narednih sat-dva na području Kolubarskog i Mačvanskog okruga plјuskovi sa grmlјavinom, jak vetar i kratkotrajan grad. UPOZORENJE ZA PODRUČJE SREDNJEG BANATA NA GRMLјAVINSKE NEPOGODE U narednih sat-dva na području srednjeg Banata plјuskovi sa grmlјavinom, jak vetar i kratkotrajan grad. Prema poslednjoj najavi RHMZ, do kraja dana biće veoma toplo i malo do umereno oblačno sa lokalnim
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Nevreme već tutnji Srbijom: Dramatični snimci, oluja lomi grane, grad prekrio ulice i kuće (video)

Nevreme već tutnji Srbijom: Dramatični snimci, oluja lomi grane, grad prekrio ulice i kuće (video)

Mondo pre 40 minuta
Radarski snimci otkrili kada počinje nevreme u Srbiji: Ove delove zemlje očekuju pljuskovi sa grmljavinom (foto)

Radarski snimci otkrili kada počinje nevreme u Srbiji: Ove delove zemlje očekuju pljuskovi sa grmljavinom (foto)

Mondo pre 1 sat
Vremenska prognoza 1. jul 2026.

Vremenska prognoza 1. jul 2026.

RTS pre 1 sat
RHMZ izdao dva upozorenja na vremenske nepogode: U naredna dva sata u Srbiji grmljavina, grad i olujni vetar

RHMZ izdao dva upozorenja na vremenske nepogode: U naredna dva sata u Srbiji grmljavina, grad i olujni vetar

Nova pre 55 minuta
Kragujevac među najtoplijima sa 37 stepeni

Kragujevac među najtoplijima sa 37 stepeni

RTK pre 1 sat
(Foto) Jako nevreme u Beogradu! "Odjednom smo čuli huk, prašina se digla, krenula je i lomljava!" RHMZ izdao hitno upozorenje…

(Foto) Jako nevreme u Beogradu! "Odjednom smo čuli huk, prašina se digla, krenula je i lomljava!" RHMZ izdao hitno upozorenje, ovo niko nije sada očekivao

Blic pre 2 sata
Na snazi više upozorenja RHMZ: Srbiju očekuju pljuskovi, grad i jak olujni vetar

Na snazi više upozorenja RHMZ: Srbiju očekuju pljuskovi, grad i jak olujni vetar

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 52. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 52. kolu?

Danas pre 16 minuta
Jedna greška tokom dugog puta može povećati rizik od krvnog ugruška: Evo kako da je izbegnete

Jedna greška tokom dugog puta može povećati rizik od krvnog ugruška: Evo kako da je izbegnete

Danas pre 31 minuta
Mladić teško povređen na pruzi u Ovčar Banji, prebačen u Urgentni centar

Mladić teško povređen na pruzi u Ovčar Banji, prebačen u Urgentni centar

Danas pre 11 minuta
U što jake izmene izmena zakona

U što jake izmene izmena zakona

Danas pre 1 sat
Pontonski most do Lida otvoren od sutra

Pontonski most do Lida otvoren od sutra

Danas pre 1 sat