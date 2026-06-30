(Video) "Desio se okrutan udar, ima mnogo mrtvih" Zelenski se upravo oglasio i jako je besan, a ova izjava iz Rusije će ga izbaciti iz takta

Blic pre 3 sata
(Video) "Desio se okrutan udar, ima mnogo mrtvih" Zelenski se upravo oglasio i jako je besan, a ova izjava iz Rusije će ga…
Zelenski navodi da će Ukrajina pravedno odgovoriti na ruske napade na civile i oslabiti ruski državni sistem Evstignjejeva ističe da zapadne zemlje žele da nanesu strateški poraz Rusiji, pa će Moskva nastaviti da se tome suprotstavlja vojnim putem Moskva bi radije ostvarila ciljeve ''Specijalne vojne operacije'' u Ukrajini diplomatskim putem, ali trenutno ne postoje realne mogućnosti za to, izjavila je danas vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri
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