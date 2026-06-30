Zelenski navodi da će Ukrajina pravedno odgovoriti na ruske napade na civile i oslabiti ruski državni sistem Evstignjejeva ističe da zapadne zemlje žele da nanesu strateški poraz Rusiji, pa će Moskva nastaviti da se tome suprotstavlja vojnim putem Moskva bi radije ostvarila ciljeve ''Specijalne vojne operacije'' u Ukrajini diplomatskim putem, ali trenutno ne postoje realne mogućnosti za to, izjavila je danas vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri