Srbiju u maju posetilo skoro pola miliona turista - raste broj posetilaca, najbrojniji gosti iz Turske i Rusije

Turistički promet u Srbiji nastavio je da raste i u maju.

Čak 470.000 turista odabralo je Srbiju za turističku destinaciju, što je broj veći za 7,4 odsto nego u istom mesecu prošle godine, dok je broj noćenja porastao za 5,5 odsto. Podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS) pokazuju da praktično najviše Srbiju posećuju Turci, Rusi i Kinezi, a interesantno je da jedna banja na jugozapadu Srbije beleži skok broja dolazaka od čak 55,4 odsto. Kad se posmatra struktura gostiju na nivou cele države, broj stranih posetilaca