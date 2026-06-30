Brnabić: Podnet zahtev za autentično tumačenje relevantnih odredbi Zakona o elektronskim medijima

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je danas da će parlamentu biti podnet zahtev za autentično tumačenje relevantnih odredbi Zakona o elektronskim medijima, o kome će odlučivati narodni poslanici, kako bi se razjasnila situacija sa četiri člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije koji su podneli ostavke.

Relevantna procedura biće pokrenuta danas, a glasanje će biti održano na prvoj narednoj sednici Narodne skupštine, najavila je Ana Brnabić i dodala da se predlog podnosi „u dobroj veri da će ovo autentično tumačenje pružiti pravni osnov pomenutim članovima Saveta REM da preuzmu svoje mandate“, saopšteno je iz parlamenta. „Ponavljam poziv Odbora za kulturu i informisanje da četvoro članova što pre preuzmu svoje mandate kako bi se Savet REM konstituisao“, navela je