Beograd Prajd: Ovogodišnja šetnja pod sloganom „Ima mesta za sve nas“ 5. septembra

Ovogodišnji Beograd Prajd biće održan pod sloganom „Ima mesta za sve nas“, što je bio i slogan prvog Prajda u Srbiji održanog pre 25 godina, saopštio je danas „Beograd Prajd“.

Iz organizacije su naveli da će Nedelja ponosa trajati od 31. avgusta do 6. septembra, dok će prajd marš biti održan 5. septembra ove godine. U saopštenju su istakli da je prošlo četvrt veka od 30. juna 2001. godine kada se na Trgu dogodio prvi pokušaj Prajda u Srbiji koji je, kako su naveli, danas poznat kao „Krvavi Prajd“. „Stotine huligana demolirale su centar grada i pretukle malobrojne učesnike i učesnice skupa, a policija je bila nedovoljno brojna i