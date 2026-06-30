Eksplozija paketa bombe u Monaku: Povređen ukrajinski oligarh i još dve osobe

Ukrajinski oligarh Vadim Ermolajev i još dve osobe povređene su sinoć u Monaku u eksploziji paketa bombe, preneli su francuski mediji i dodali da se to prvi put dešava u toj kneževini.

Eksplozija se dogodila oko 21.00 u stambenoj zgradi u visoko bezbednoj mediteranskoj mikrodržavi površine dva kvadratna kilometra, koja se nalazi uz granicu sa Francuskom. Princ Alber Drugi (Albert) ocenio je to kao „gnusan zločin“ i šok za celu zajednicu Monaka, prenela je Beta. „Kneževina Monako će ostati ujedinjena i odlučna pred licem nasilja i kriminala. Bezbednost naše zajednice je uvek bila prioritet i ostaće tako više nego ikad, kakve god pretnje bile“,