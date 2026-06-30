Kraj za Holanđane: Maroko posle „penal ludnice“ prošao dalje i već znaju protivnika u osmini finala

Danas pre 27 minuta  |  M. L.
Kraj za Holanđane: Maroko posle „penal ludnice“ prošao dalje i već znaju protivnika u osmini finala

Fudbaleri Maroka su se plasirali u osminu finala na Svetskom prvenstvu pošto su posle penala bili bolji od Holandije.

Povela je Holandija u 72. minutu. pPosle slaloma Samervila kroz odbranu marokanskog tima, usledila je asistencija i egzekucija Kodija Gakpa iz srca kaznenog prostora. Imali su snage Marokanci za izjednačenje kad se činilo da je blizu odlzak kući. Sjajni Diop, u prvom od sedam minuta sudijske nadoknade vremena, skočio je visoko i pogodio za poravnanje. U produžecima nije bilko uzbuđenja pa su došli penali, gde smo videli neviđenu dramu. El Ajnaui je u prvom seriji
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