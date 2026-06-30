Meteorolog Ristić upozorava: Nema opuštanja, stižu vreliji talasi

Danas pre 10 sati  |  RTS
Meteorolog Ristić upozorava: Nema opuštanja, stižu vreliji talasi

U Beogradu je na snazi crveni meteo-alarm, danas je zvanično izmereno 39 stepeni.

Meteorolog Ivan Ristić ističe da je ovo prvi jači toplotni talas ove godine, ali da nas očekuju još topliji dani. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na visoke temperature koje su danas dostigle 39 stepeni u Beogradu, dok subjektivni osećaj toplote može biti i veći zbog visoke vlažnosti i UV zračenja. Meteorolog Ivan Ristić upozorava da nas očekuju još topliji talasi. „Ovo je za sada prvi jači, da. Imaćemo još jači“, ukazuje meteorolog.. Savetuje
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