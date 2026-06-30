Milanović kontra Plenkovića: Hrvatski vojnici neće na vojnu paradu u Parizu

Predsednik Hrvatske i vrhovni komandant Oružanih snaga Zoran Milanović izjavio je danas da uprkos najavi premijera Andreja Plenkovića, hrvatska vojska neće učestvovati na vojnoj paradi u Parizu.

On je u izjavi novinarima u Supetru na ostrvu Braču kao jedan od razloga za to naveo da Francuska nije učestvovala na prošlogodišnjoj vojnoj paradi u Zagrebu, jer je, kako je ocenio, „trgovala s Beogradom“ – prodala borbene avione „rafal“ Srbiji, mada ranije i Hrvatskoj. „U to ne ulazim, sami smo sebi to dopustili, oni su doneli odluku, nas ignorišu, u Srbiju idu. Potpuno ignorisanje Hrvatske“, rekao je Milanović, prenela je u saopštenju njegova Press-služba.