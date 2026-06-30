Nemački mediji: Policija sumnja da je spor oko starateljstva nad bebom mogući motiv ubistva šestoro ljudi

Danas pre 2 sata  |  FoNet
Nemački mediji: Policija sumnja da je spor oko starateljstva nad bebom mogući motiv ubistva šestoro ljudi

Policija sumnja da je spor oko starateljstva nad tromesečnom bebom motiv pucnjave u domu za mlade u nemačkom gradu Štadeu, u kojoj je ubijeno šest zaposlenih u toj ustanovi, prenose danas nemački mediji.

Pet žrtava preminulo je na licu mesta, dok je šesta podlegla povredama u bolnici. Među poginulima su četiri žene i dva muškarca, a prema navodima NDR sve žrtve bile su odrasle osobe. Posle napada uhapšen je osumnjičeni 45-godišnji muškarac turskog porekla, rođen u Nemačkoj, kao i dve žene. Istražitelji navode da je osumnjičeni pobegao automobilom marke Mercedes, kojim je upravljala žena blisko povezana sa njegovom porodicom. Ministarka unutrašnjih poslova Donje
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