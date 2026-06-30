Prijemni ispiti na Univerzitetu u Prištini počinju danas, na DUNP-u je drugi dan testiranja

Danas pre 51 minuta  |  Beta
Prijemni ispiti na Univerzitetu u Prištini počinju danas, na DUNP-u je drugi dan testiranja

Prijemni ispiti za novu generaciju studenata počeće danas da Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Na Univrzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici prijemni ispiti u okviru prvog upisnog roka održavaće se od danas do petka, 3. jula, a upis je od 13. jula, prenele su „Večernje novosti“. Na tom univerzitetu postoji 10 fakulteta, Filozofski, Prirodno-matematički, Pravni, Ekonomski, Medicinski i Fakultet tehničkih nauka nalaze se u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni u Lešku, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje i Učiteljski u Leposaviću, a
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