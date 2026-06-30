Ukrajinski oligarh i njegova porodica povređeni u eksploziji u Monaku: mediji

Ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev i dvoje članova njegove porodice teško su povređeni pošto je u stambenoj zgradi u Kneževini Monaku aktivirana eksplozivna naprava, preneli su francuski i ukrajinski mediji.

Jermolajev i njegova partnerka su u kritičnom stanju, a povređen je i njihov 13-godišnji sin, navodi se u medijskim izveštajima. Troje povređenih odvezeni su u bolnicu u Nici u Francuskoj, kažu zvaničnici. Jermolajev se bavi nekretninama i napustio je Ukrajinu pre nekoliko godina, a od decembra 2023. godine je pod ukrajinskim sankcijama. Eksplozija se desila malo pre devet uveče po lokalnom vremenu u ulici Révérend Père Louis Frolla blizu granice sa Francuskom.