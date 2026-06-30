„Naš cilj je da pružimo dodatnu sigurnost onima kojima je podrška države najpotrebnija“, Đurđević Stamenkovski u Ljuboviji predstavila novi paket podrške građanima

Dnevnik pre 5 sati
„Naš cilj je da pružimo dodatnu sigurnost onima kojima je podrška države najpotrebnija“, Đurđević Stamenkovski u Ljuboviji…

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je da je u Ljuboviji predstavila novi paket mera podrške građanima vredan 583,7 miliona evra.

Danas sam u Ljuboviji prisustvovala obeležavanju jubileja Ustanove za odrasle i starije i razgovarala sa zaposlenima i korisnicima o izazovima sa kojima se susreću i načinima da njihov položaj dodatno unapredimo, kazala je ministarka i dodala: „Tom prilikom predstavila sam i novi paket mera podrške građanima, vredan 583,7 miliona evra, koji je namenjen penzionerima, socijalno ugroženim porodicama, korisnicima dečjeg dodatka i našim borcima. Naš cilj je da sačuvamo
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