NIS dobio još 30 dana! OFAK produžio operativnu licencu za nastavak rada

Dnevnik pre 1 dan
NIS dobio još 30 dana! OFAK produžio operativnu licencu za nastavak rada

Američki OFAK produžio je operativnu licencu NIS-u za još 30 dana odnosno do 31. jula, izjavila je večeras ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović.

Upravo smo obavešteni od strane OFAK-a da je operativna licenca za nastavak rada Kompanije NIS produžena za još 30 dana - do 31.jula. Na taj način Rafinerija u Pančevu nastavlja da prerađuje sirovu naftu što je posebno značajno u globalnoj energetskoj krizi- napisala je ona. Prethodna operativna licenca NIS-u važila je do 1. jula. Naftna industrija Srbije zatražila je 26. juna od OFAK-a novu posebnu licencu kako bi se kompaniji omogućilo nesmetano obavljanje
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