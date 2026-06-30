Novak Đoković: "Tenisu treba reset, VTA i ATP tur ne funkcionišu dobro - Mnogo je stvari iza kulisa"

Najbolji srpski teniser Novak Đoković je na konferenciji za medije posle plasmana u drugo kolo Vimbldona govorio o stanju u tenisu.

Novak Đoković uspešno je započeo nastup na Vimbldonu, pošto je u prvom kolu savladao Kineza Jibinga Vua rezultatom 6:4, 5:7, 6:4, 6:4. Meč je trajao tri sata i 12 minuta, a srpski teniser će u narednoj rundi igrati protiv Stefanosa Cicipasa, koji je u tri seta eliminisao Igoa Gastona. Posle susreta, Đoković je priznao da je očekivao lakši posao nakon osvojenog prvog seta, ali da je rival značajno podigao nivo igre. "Odradio sam video analizu, on nije imao mnogo