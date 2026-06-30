Poznato kada igraju Đoković i Cicipas: Nole na Centralni teren izlazi treći po redu

Dnevnik pre 11 minuta
Poznato kada igraju Đoković i Cicipas: Nole na Centralni teren izlazi treći po redu

Srpski teniser Novak Đoković saznao je termin drugog kola Vimbldona protiv Stefanosa Cicipasa.

Đoković i Cicipas će na teren u sredu kao poslednji na programu Centralnog terena, u istom terminu u kojem je Novak igrao i prvo kolo sa Vuom. Program na Centralnom terenu počinje u 14.30 po srpskom vremenu, a pre njih igraće Siner i Boržeš, odnosno Andrejeva i Krejčikova. To znači da će 15. duel Srbina i Grka (H2H 12-2) biti negde od 18 časova, ali je nemoguće to tačno predvideti. Poznat je i raspored na Terenu 1, gde prvo igra Sabalenka sa Keslerom, pa Gof sa
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