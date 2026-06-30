Srbiju preplavili turisti: Za pet meseci više od 1,7 miliona turističkih poseta, zabeleženo skoro pet miliona noćenja

Dnevnik pre 2 sata
Srbiju preplavili turisti: Za pet meseci više od 1,7 miliona turističkih poseta, zabeleženo skoro pet miliona noćenja

Prema najnovijim podacima za period januar - maj 2026. godine, Srbija beleži nastavak pozitivnih trendova u turizmu, sa značajnim rastom broja dolazaka i noćenja u odnosu na isti period prošle godine, saopštilo je danas Ministarstvo turizma.

U prvih pet meseci 2026. godine Srbiju je posetilo 1.715.126 turista, što predstavlja rast od 7,9 odsto, dok je ostvareno 4.843.879 noćenja, odnosno 5,7 odsto više nego u istom periodu 2025. godine. Posebno je zabeležen rast domaćeg turizma. Broj dolazaka domaćih turista iznosio je 859.028, što je povećanje od 9,1 odsto, dok je ostvareno 2.459.209 noćenja, odnosno 5,6 odsto više nego prošle godine. Istovremeno, Srbiju je posetilo 856.098 stranih turista, što
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