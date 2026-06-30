Na teritoriji Tutina, Sjenice i Novog Pazara iz prometa u prethodnih godinu i po povučeno 5.976 kg proizvoda od mesa

Ilustracija (Foto: Mehmet Cetin /shutterstock.com) Veterinarska inspekcija je od 1. januara 2025. do 29. juna 2026. godine sprovela ukupno 215 službenih kontrola na području opština Tutin, Novi Pazar i Sjenica, a kontrole su obuhvatile klanice sa preradom, objekte za preradu, skladišta, maloprodajne objekte, kao i neregistrovane subjekte koji su obavljali delatnost bez zakonom propisane registracije. Tokom obavljenih nadzora doneto je 86 rešenja sa korektivnim