Na teritoriji Tutina, Sjenice i Novog Pazara iz prometa u prethodnih godinu i po povučeno 5.976 kg proizvoda od mesa

Ekapija pre 4 sati
Na teritoriji Tutina, Sjenice i Novog Pazara iz prometa u prethodnih godinu i po povučeno 5.976 kg proizvoda od mesa
Ilustracija (Foto: Mehmet Cetin /shutterstock.com) Veterinarska inspekcija je od 1. januara 2025. do 29. juna 2026. godine sprovela ukupno 215 službenih kontrola na području opština Tutin, Novi Pazar i Sjenica, a kontrole su obuhvatile klanice sa preradom, objekte za preradu, skladišta, maloprodajne objekte, kao i neregistrovane subjekte koji su obavljali delatnost bez zakonom propisane registracije. Tokom obavljenih nadzora doneto je 86 rešenja sa korektivnim
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