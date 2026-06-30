Promet robe u trgovini na malo u maju bio povećan za 9,6%

Ilustracija (Foto: Artem Beliaikin/flickr.com) Promet robe u trgovini na malo u Srbiji u maju 2026, u odnosu na isti mesec prošle godine, bio je veći u tekućim cenama za 9,6%, a u stalnim cenama za 6,2%, saopštio je Republički zavod za statistiku.

Ukoliko se uporedi prvih pet meseci ove godine sa istim periodom 2025. godine, promet robe u trgovini na malo bio je veći u tekućim cenama za 9,1%, a u stalnim cenama za 7,5%. Posmatrano po trgovinskim delatnostima, u maju ove godine, u odnosu na maj prethodne godine, najveći rast prometa u stalnim cenama zabeležen je u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom (7,1%), sledi trgovina na malo motornim gorivima, sa rastom prometa (6,6%), a u trgovini na malo