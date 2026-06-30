Brnabić: Skupštini će biti podnet zahtev za tumačenje Zakona o elektronskim medijima

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Brnabić: Skupštini će biti podnet zahtev za tumačenje Zakona o elektronskim medijima

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je da će Narodnoj skupštini, u skladu sa Poslovnikom, biti podnet zahtev za autentičnim tumačenjem relevantnih odredbi Zakona o elektronskim medijima, o kome će odlučivati narodni poslanici.

Brnabić je u saopštenju istakla da će zahtev biti podnet nakon jučerašnje izjave četiri člana Saveta REM-a koji su izabrani na sednici Narodne skupštine 12. novembra 2025. godine, a koji su, povodom poziva Odbora za kulturu i informisanje da se vrate na funkcije, naveli da zaključak Odbora sam po sebi nije dovoljan, već da je, potrebno da Skupština razreši nastale pravne nedoumice. "Relevantna procedura biće pokrenuta danas, a glasanje će se održati na prvoj
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