Brnabić: Skupštini će biti podnet zahtev za tumačenje Zakona o elektronskim medijima

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je da će Narodnoj skupštini, u skladu sa Poslovnikom, biti podnet zahtev za autentičnim tumačenjem relevantnih odredbi Zakona o elektronskim medijima, o kome će odlučivati narodni poslanici.

Brnabić je u saopštenju istakla da će zahtev biti podnet nakon jučerašnje izjave četiri člana Saveta REM-a koji su izabrani na sednici Narodne skupštine 12. novembra 2025. godine, a koji su, povodom poziva Odbora za kulturu i informisanje da se vrate na funkcije, naveli da zaključak Odbora sam po sebi nije dovoljan, već da je, potrebno da Skupština razreši nastale pravne nedoumice. "Relevantna procedura biće pokrenuta danas, a glasanje će se održati na prvoj