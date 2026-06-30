Luis Krišok imenovan za v.d. visokog predstavnika u BiH

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews BiH
Luis Krišok imenovan za v.d. visokog predstavnika u BiH

Ambasadori Upravnog odbora Veća za implementaciju mira (PIC SB) su danas u Sarajevu formalno imenovali sadašnjeg prvog zamenika visokog predstavnika Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika.

Upravni odbor PIC-a se obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je pre moguće, sa ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula 2026. godine, saopšteno je iz OHR. "Upravni odbor PIC-a očekuje uspešnu saradnju sa Krišokom nakon što preuzme dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika 1. jula 2026. godine, kada će ostavka gospodina Šmita tupiti na snagu. Upravni odbor PIC-a naglašava da će vršilac dužnosti visokog predstavnika u
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