NIS dobio novo produženje licence: OFAC odobrio rad do 31. jula

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC) Ministarstva finansija SAD produžila je operativnu licencu za nastavak rada Naftne industrije Srbije za još 30 dana, do 31. jula, objavila je večeras ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović. "Upravo smo obavešteni od strane OFAC-a da je operativna licenca za nastavak rada NIS-a produžena za još 30 dana - do 31. jula. Na taj način Rafinerija u Pančevu nastavlja da prerađuje