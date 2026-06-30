Od Lava na Lionu do gazele na "Gazeli": Reakcije na novi spomenik na Terazijama preplavile društvene mreže (foto)

Euronews pre 56 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Od Lava na Lionu do gazele na "Gazeli": Reakcije na novi spomenik na Terazijama preplavile društvene mreže (foto)

Na Terazijama je postavljena nova skulptura u obliku vage sa dva tasa, smeštena na kružnom toku kod skretanja ka Prizrenskoj i Balkanskoj ulici.

Međutim, ubrzo nakon toga, korisnici društvenih mreža pokrenuli su lavinu duhovitih komentara i maštovitih predloga o tome šta bi naredno moglo da se pojavi na ulicama Belgrade. Novopostavljena skulptura u obliku terazija, odnosno vage, zamišljena je kao simbol istoimenog dela Belgrade. Ipak, sam naziv Terazije istorijski ima sasvim drugačije značenje i potiče iz perioda osmanske vlasti, kada se odnosio na specifičan sistem vodosnabdevanja, odnosno vodotoranj i
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