Paragvaj posle penala eliminisao Nemačku sa Mundijala

Stiže i prva senzacija na Mundialju, Paragvaj je posle penala eliminisao Nemačku 1:1 (1:1, 1:0) - 4:3 jedanaestercima.

Napadali su Nemci 120 minuta, Paragvaj je uspeo da povede, pa posle izjednačenja sve izdrži i na kraju zakaže duel sa Francuskom ili Švedskom. Junak Paragvajaca bio je golman Orlando Hil koji je odbranio dva penala, bio prava "planina" za Nemce na ovom meču. Nisu Nemci izveli dobar zaključak, a ni lekciju iz poraza protiv Ekvadora u grupnoj fazi, pa su na sličan način, bezuspešno, pokušali da reše i čvrstu odbranu Paragvaja. Međutim, paragvajski zid na tridesetak