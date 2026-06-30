RHMZ poslao nekoliko upozorenja: Ekstremni uslovi za nastanak i razvoj požara na otvorenom, poseban "alarm" za Beograd

Euronews pre 13 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
RHMZ poslao nekoliko upozorenja: Ekstremni uslovi za nastanak i razvoj požara na otvorenom, poseban "alarm" za Beograd

Toplotni talas u Srbiji nastavlja se i danas kada je prognozirana maksimalna dnevna temperatura od 36 do 40 stepeni Celzijusovih.

Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, toplotni talas, bar ovaj prvi u Srbiji, završava se dana, pošto se od sutra očekuje manji pad temperature, ali će i dalje biti toplo sa temperaturama do 35 stepeni. Veći pad temperature se očekuje tek od četvrtka. Ekstremni uslovi za nastanak i razvoj požara na otvorenom Toplotni talas koji je u Srbiji u narednim danima može doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom, navodi
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Sunčano i toplo, posle podne moguća kiša

Sunčano i toplo, posle podne moguća kiša

RTV Novi Pazar pre 8 minuta
Palić i Kikinda natopliji u 10h u Srbiji

Palić i Kikinda natopliji u 10h u Srbiji

Radio 021 pre 14 minuta
Danas do 40 stepeni, a potom stiže haos: RHMZ upozorava na oluje, grad i nagli pad temperature

Danas do 40 stepeni, a potom stiže haos: RHMZ upozorava na oluje, grad i nagli pad temperature

Rešetka pre 4 minuta
(Mapa) Danas vrhunac paklenog talasa, već sutra preokret: Jak vetar, provala oblaka i grad pogodiće ove delove zemlje

(Mapa) Danas vrhunac paklenog talasa, već sutra preokret: Jak vetar, provala oblaka i grad pogodiće ove delove zemlje

Mondo pre 3 minuta
(Mape) I danas 40 stepeni, a onda jaka oluja! RHMZ niže upozorenja na opasne ekstreme: Tačno ovog dana nevreme - puno kiše…

(Mape) I danas 40 stepeni, a onda jaka oluja! RHMZ niže upozorenja na opasne ekstreme: Tačno ovog dana nevreme - puno kiše, grad i olujni vetar

Blic pre 29 minuta
"Temperatura će ići do 45 stepeni": Ristić otkrio koji će biti najtopliji dan u julu, stiže još pakleniji toplotni talas

"Temperatura će ići do 45 stepeni": Ristić otkrio koji će biti najtopliji dan u julu, stiže još pakleniji toplotni talas

Mondo pre 1 sat
Hitno se oglasio RHMZ! Srbija u crvenom: Ponovo 40°C, pa oluje i gromovi, moguć grad i obilni pljuskovi

Hitno se oglasio RHMZ! Srbija u crvenom: Ponovo 40°C, pa oluje i gromovi, moguć grad i obilni pljuskovi

Telegraf pre 38 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

MUPRHMZpožartoplotni talaspožari na otvorenom

Društvo, najnovije vesti »

Protest povodom 25 godina od Krvavog prajda u Beogradu

Protest povodom 25 godina od Krvavog prajda u Beogradu

Mašina pre 18 minuta
MUP: U Loznici od 12.30 do 14h uništavanje eksplozivne naprave zaostale iz rata

MUP: U Loznici od 12.30 do 14h uništavanje eksplozivne naprave zaostale iz rata

Insajder pre 13 minuta
RHMZ poslao nekoliko upozorenja: Ekstremni uslovi za nastanak i razvoj požara na otvorenom, poseban "alarm" za Beograd

RHMZ poslao nekoliko upozorenja: Ekstremni uslovi za nastanak i razvoj požara na otvorenom, poseban "alarm" za Beograd

Euronews pre 13 minuta
Sagovornici Danasa o zabrani novinarima da prisustvuju vojnim vežbama: VBA određuje ko je podoban

Sagovornici Danasa o zabrani novinarima da prisustvuju vojnim vežbama: VBA određuje ko je podoban

Danas pre 4 minuta
Sunčano i toplo, posle podne moguća kiša

Sunčano i toplo, posle podne moguća kiša

RTV Novi Pazar pre 8 minuta