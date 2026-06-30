RHMZ poslao nekoliko upozorenja: Ekstremni uslovi za nastanak i razvoj požara na otvorenom, poseban "alarm" za Beograd

Toplotni talas u Srbiji nastavlja se i danas kada je prognozirana maksimalna dnevna temperatura od 36 do 40 stepeni Celzijusovih.

Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, toplotni talas, bar ovaj prvi u Srbiji, završava se dana, pošto se od sutra očekuje manji pad temperature, ali će i dalje biti toplo sa temperaturama do 35 stepeni. Veći pad temperature se očekuje tek od četvrtka. Ekstremni uslovi za nastanak i razvoj požara na otvorenom Toplotni talas koji je u Srbiji u narednim danima može doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom, navodi